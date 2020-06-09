Фото парковок и поисковые запросы доказывают, что COVID-19 появился в Ухане еще в августе

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09.06.2020, 8:45, Новости дня

Спутниковые снимки в китайском Ухане доказывают, что коронавирус начал распространяться еще в августе 2019 года. К такому выводу пришли специалисты из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы.

Они проанализировали снимки парковок крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, сделанные спутником. Начиная с августа число автомобилей на больничных парковках начало резко расти. Самое большое число машин было зафиксировано в декабре 2019 года.

 

Также были проанализированы поисковые запросы в китайской поисковой системе Baidu, передает "Интерфакс". Еще за три недели до официального появления вируса в Китае произошел всплеск поиска по словам "кашель" и "диарея".

Директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн считает, что эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера.

Вспышка коронавируса началась 31 декабря 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявил о пандемии. До сих пор неизвестно был ли рынок "Хуанань" источником распространения COVID-19. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 7 миллионов 119 тысяч 454 человека, скончались 406 тысяч 540.



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