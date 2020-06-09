Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

09.06.2020, 8:45, Новости дня

Отдых на российских курортах может подорожать на 30% в случае сохранения ограничений на зарубежные турпоездки, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Александр Курносов.

Рост спроса россиян на отдых в стране вырос из-за неопределенности с эпидемиологической ситуацией в других странах.

Карантин сократил массовый туристический сезон, который начинался весной. До пандемии количество гостиниц и курорты страны не были рассчитаны на такой спрос при закрытых границах.

"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%", — прогнозирует Курносов.

По итогам 2019 года одним из самых дешевых пляжных отдыхов для россиян стали российские курорты – в среднем для туров на двоих с перелетом "сюда" составила от 42,7 тысяч рублей (Большой Сочи) до 50-51 тысяч рублей (Анапа и Крым).

Полноценно туристическая отрасль в регионах РФ полноценно заработает с 1 июля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина.

Весь июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры, а с 1 июля можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок. В 25 регионах отели уже открылись и работают на прием гостей.

А пока в первых числах июня 2020 года первые отдыхающие прибыли в санатории Кавказских Минеральных Вод – жители Брянской и Московской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов. Для них уже открыты 6 учреждений, ещё 27 должны распахнуть двери в ближайшие дни.

Рынок международного туризма в этом году снизится на 70% — это самый большой спад в отрасли с момента начала ведения статистики в 1950-х годах, сообщил ранее генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.