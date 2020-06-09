Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы

09.06.2020, 8:36, Новости дня

Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в больнице.

Авария произошла 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель автофургона – Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работает курьером интернет-магазина Деликатеска.ру, пишет Mash. Пострадавший получил “открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы”. Захарова в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза показала, что участник ДТП Михаил Ефремов был пьян, он не пострадал. После его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Полиция возбудила в отношении артиста уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.2 ст. 264 Уголовного кодекса), по ней предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Теперь обвинение переквалифицируют. Актеру может грозить статья “Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека”. Наказание по ней составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.