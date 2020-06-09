Мнение: Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас?

09.06.2020, 8:30, Разное

В первый же жаркий день лета мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден и мировой опыт говорит об риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина. Вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь?

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что со вторника в столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций. Заработают парикмахерские и сервисы каршеринга. С 16 июня – откроются летние кафе, музеи и стоматологии, а с 23 – рестораны и фитнес-центры.

От ограничений освобождаются и люди из групп риска. «Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», – написал градоначальник в своем блоге.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни», – подчеркнул мэр и проанонсировал переход «к следующим – более радикальным шагам». На смену режиму самоизоляции, по его словам, приходит «режим самосохранения». Таким образом, Собянин поставил символическую точку в истории самого мрачного для Москвы периода пандемии – по крайней мере, первой ее волны. Напомним: начиная с середины марта COVID унес жизни более трех тысяч горожан.

При этом позже в мэрии сделали важную оговорку – сохраняется «масочно-перчаточный режим» в общественных местах, введенный еще 12 мая, и требование соблюдать социальную дистанцию.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в понедельник отдала должное «поступательным действиям властей Москвы», позволившим сгладить эпидемическую кривую.

Как известно, надежды на отмену режима самоизоляции в Москве возникли еще 22 мая, когда на такой шаг решился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, полностью отменив систему пропусков. Ведь в конце марта и середине апреля власти Москвы и Подмосковья вводили большинство запретов синхронно. Однако в тот день синхронизация закончилась, Собянин заявил, что в столице пропускной режим сохраняется.

При этом мэр признал, что Москве, в отличие от многих мировых мегаполисов, удалось избежать худшего сценария, по ключевым показателям обстановку в городе можно назвать «неплохой», она стабилизировалась. На тот момент уже третий день подряд, например, в Москве регистрировалось меньше трех тысяч инфицированных, тогда как в начале мая, на пике, их число приближалось к шести тысячам. Тем не менее, выпускать толпы горожан на улицу мэр тогда считал слишком опасным.

Положение в городе улучшалось постепенно. Но первыми в оптимистичном тоне о положении в нашей стране, как ни странно, стали отзываться не сами российские политики, а Всемирная организация здравоохранения. В пятницу она объявила, что ситуация с коронавирусом в России вышла на плато. Ситуацию действительно удалось переломить, подтвердил и замглавы российского Минздрава Евгений Камкин.

На такие выводы указывали сводки оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, согласно которым в Москве с начала июня количество инфицированных в день колебалось у отметки в 2000 человек. При этом быстро росло число тех, кто полностью избавился от заболевания. Так накануне их количество превысило 1600 человек.

Вероятно, уже в тот день и в столичной мэрии созрело решение о том, что запреты можно снимать. Во всяком случае, еще в пятницу заместитель Собянина Владимир Ефимов объявил, что «самый острый период» ограничений в городе миновал.

Медики также считают, что именно к началу этой недели Москва вполне созрела для отмены запретов. «Мы принимаем такое решение, исходя из нынешних параметров пандемии. На сегодня в Москве стабильное плато на уровне 2000 тысяч заболевших уже идет в течение недели», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД директор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов.

«На фоне проблемных с эпидемиологической точки зрения регионов, например Дагестана, можно констатировать: в Москве ситуация гораздо лучше. Мы видим устойчивое снижение числа зафиксированных случаев», – добавил в интервью газете ВЗГЛЯД вирусолог, руководитель Отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. Для сравнения, в начале мая фиксировался прирост в 5 тысяч инфицированных. «Тренд на снижение сохраняется», – отметил эксперт.

Кстати, случайно или нет, но решение мэра об отмене всех «заградительных барьеров» совпало с началом настоящего лета. Накрывшая Москву 30-градусная жара явно пойдет на пользу горожанам и во вред вирусу, обещают специалисты. «Жара и солнечные лучи достаточно эффективно способствуют уничтожению вируса, разрушая его белок и липидную оболочку, как у обычного гриппа, – заметил Зуев. –

Что нужно этим вирусам для активного распространения? Когда холодно, сыро, ветрено и на душе противно».

Но с другой стороны, было уже очевидно, что толпы москвичей с приходом жары сами высыпали на улицы, не дожидаясь официальной отмены ограничений, – и эта летняя расслабленность может быть опасной. «Конечно, народ уже очень устал от самоизоляции. Это видно невооруженным глазом по людям, которые ходят по улице без масок и без перчаток, – отметил Зуев. – Да и вообще по количеству народа на улицах, в транспорте». Как сетует вирусолог, о соблюдении дистанции большинство горожан явно забыло.

«Замаскированной опасностью остаются бессимптомные носители вируса, которых немало, – напомнил Зуев. – Таких, по оценке экспертов – примерно сорок человек из ста из числа прошедших анализ на коронавирус». Собянин, напомним, в мае оценивал число заразившихся горожан в сотни тысяч.

Психологи, со своей стороны, отмечают: для москвичей на самом деле начался теперь более сложный период. Если раньше эпидемиологическая защита была по большей части прерогативой городских властей, медиков и правоохранителей – то теперь им придется в основном самим бремя заботы о своем здоровье и о безопасности окружающих.

«Открытая ситуация требует самостоятельности и постоянного поддержания бдительности, концентрации внимания на опасностях и рисках», – сказал газете ВЗГЛЯД врио директора Психологического института Российской академии образования, доцент НИУ ВШЭ Павел Сергоманов. «Если люди понимают опасность, они сами будут регулировать риски. Но если нет, то насильно по квартирам вряд ли возможно их удержать – и неважно, тепло или холодно на улице», – добавил психолог. По мнению Сергоманова, надежду на рост сознательности москвичей внушает тот факт, что количество «ковид-скептиков» – тех, кто отрицает само существование коронавируса, за последние два месяца заметно снизилось.

На самостоятельность и сознательность граждан уповают медики и вирусологи. «Русское «авось» не пронесет, надо быть готовым – те же маски, мытье рук, дезинфицирующие растворы. Принцип остается прежним: максимальное соблюдение правил приведет к тому, что число пострадавших будет снижаться», – обещает Стародубов.

«Не стоит полностью расслабляться, – призвал и Зуев. – По-прежнему не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты или собираться большими компаниями в тесных помещениях – концертных залах, театрах, на каких-то массовых мероприятиях. Особенно это относится к группе риска – людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями».