Коронавирусом в мире заразилось почти 7,2 млн человек

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09.06.2020, 8:30, Новости дня

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 119 454 человека (110 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 406 522 человека (+4 тыс.), выздоровело 3 293 408.

В США число инфицированных достигло 1 961 185, умерло 111 007, излечилось 518 522 человека.

В Бразилии заболело 707 412 человек, 37 134 умерших и 378 257 излечившихся.

Далее следует Россия – 476 043 инфицированных, 5963 умерших и 230 226 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело уже 288 834, умерло 40 680 человек. 

В Индии инфицировано уже 266 598 человек, число летальных случаев достигло 7473.

Отметку в 100 тыс. больных уже преодолел Пакистан – сейчас там 108 317 заболевших, 2172 из них умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

8 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с COVID-19 в Европе улучшается, но в глобальном масштабе она становится хуже.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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