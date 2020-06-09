Археологи усомнились в хронологии исторических событий

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09.06.2020, 8:30, Новости дня

Согласно результатам исследований Австрийской академии наук, некоторые события в истории Древней Греции произошли на 50 или даже 150 лет раньше, чем принято считать, информирует Le Figaro.

Команда ученых разработала более точную систему датировки костей, древесины и растительных волокон. Они использовали традиционный метод радиоуглеродного анализа. Зная содержание радиоактивного изотопа углерода-14 в органических материалах, специалисты делают вывод о возрасте того или иного предмета, передает РИА «Новости».

Такая система работает для датировки артефактов, которым еще нет 50 тыс. лет. И именно она позволила установить временные рамки античных событий.

Австрийские археологи обратили внимание на то, что количество изотопа углерода-14 зависит от климатических условий и уточнили процедуру анализа, сравнив полученные результаты с параметрами предметов, возраст которых уже знали из других источников.

Для проверки они использовали объекты из археологического раскопа в Синдосе. Обнаружив керамику с точной датировкой, исследователи сделали ее анализ и начали пересматривать древнегреческую хронологию. Выяснилось, что многие важные события, включая различные изобретения и литературные произведения могли появиться на 50–150 лет раньше.

«В результате выводы, сделанные при помощи метода радиоуглеродного анализа стали еще более точным для событий того периода», – отметил археолог Стефанос Гиматзидис из австрийской академии наук.

«Уже можно утверждать, что распространение письменности в Греции и в Италии началось повсеместно уже в IX веке до н.э. и продолжалось дольше, чем принято считать», – добавил он.

Ранее китайские археологи заявили о значительном прогрессе в раскопках доисторического поселения в районе Шуанхуайшу в пригороде Чжэнчжоу, история которого насчитывает более 5 тыс. лет.



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