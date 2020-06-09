Ефремова отпустили под подписку о невыезде
09.06.2020, 8:16, Новости дня
Актер Михаил Ефремов после ДТП на Смоленской площади в Москве отпущен под подписку о невыезде, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», – сказал источник ТАСС.
Тем временем в правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело в отношении Ефремова после смерти пострадавшего водителя может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Эта статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
В понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.
Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.
Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.
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