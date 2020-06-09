 

Ефремова отпустили под подписку о невыезде

09.06.2020, 8:16, Новости дня

Актер Михаил Ефремов после ДТП на Смоленской площади в Москве отпущен под подписку о невыезде, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», – сказал источник ТАСС.

Тем временем в правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело в отношении Ефремова после смерти пострадавшего водителя может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Эта статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.

Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Toyota отложила запуск производства в США

30.05 / США разрывают отношения с ВОЗ

02.06 / Число жертв беспорядков растет, достается и журналистам: что происходит в США

13.04 / Берни Сандерс поддержал кандидатуру Джо Байдена

31.03 / Миллионы американцев теряют работу на фоне пандемии коронавируса

29.04 / НЛО или фейк? В “Прямом эфире” поспорили о связи инопланетян и COVID-19

28.05 / Глава ДНР высказался по поводу взлома своего аккаунта в Twitter

22.05 / Во Львове судья отказался штрафовать горожанина за нарушение карантина, сославшись на изречение императора Фердинанда

16.04 / Грузинские журналисты покидают телеканал обещавшего мочиться в вино Гварамии

24.04 / Голикова предложила оценить возможность ослабления ограничений из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска