 

Режим ЧС объявили в Благовещенске после «тропического ливня»

09.06.2020, 8:16, Новости дня

В Благовещенске ввели режим ЧС после ливня, который синоптики назвали «тропическим»: за несколько часов в городе выпала почти месячная норма осадков.

В администрации города сообщили, что «прошел самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений на 8 июня», передает РИА «Новости».

«По данным Амурского гидрометцентра, за 12 часов в Благовещенске выпало 82 миллиметра осадков. Это 90% от нормы июня. Прошедший дождь признан опасным метеорологическим явлением», – отметили там.

Затоплены оказались несколько участков дорог, отключилось энергоснабжение на четырех фидерах подстанций «Западная», «Центральная», «Селикатная» и «Астрахановская». Ночью подачу электричества восстановили.

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Публикация от Амурская правда| Благовещенск (@ampravda) 8 Июн 2020 в 4:15 PDT

 

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Публикация от Blaga Live / Благовещенск (@blagalive) 8 Июн 2020 в 5:35 PDT

Подтоплены подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, дворы двух школ, трех детских садов, подвалы городской поликлиники и 26 многоквартирных домов.

Мэр Валентина Калита ввела режим ЧС для проведения аварийно-восстановительных работ в городе.



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