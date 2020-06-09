В Сети появилось видео ДТП с пьяным актером Михаилом Ефремовым

09.06.2020, 8:09, Разное

Вчера вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП, которое произошло на Смоленской площади. В сети появилось видео, на котором запечатлено, как пьяный артист на Jeep Grand Cherokee выезжает на встречную полосу и врезается в автофургон Lada.

57-летнего водителя отечественной машины в тяжелом состоянии госпитализировали. Михаил Ефремов был задержан правоохранителями, а после прохождения медосвидетельствования оказалось, что он в нетрезвом виде. В отношении заслуженного артиста было возбуждено уголовное дело. Если судить по записям видеокамер, Михаил Ефремов выехал на встречную полосу, так как не справился с управлением на повороте.

Согласно данным очевидцев аварии, актер был очень пьян и буквально «выкатился» из своего Jeep Grand Cherokee. Он неуверенно стоял на ногах и говорил, растягивая слова. Знаменитость заявил, что у него «много денег, поэтому он вылечит пострадавшего». Позже Михаил Ефремов признался, что не помнит момент, когда произошло ДТП. Артист предположил, что «обгонял» другой автомобиль. При этом, он оскорбил очевидцев аварии, которые снимали все, что происходило там, на камеру.