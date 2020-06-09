Роскачество дало рекомендации, как похудеть после самоизоляции

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09.06.2020, 8:08, Новости дня

Специалисты Роскачества подготовили рекомендации, которые помогут легко сбросить лишние килограммы, набранные во время режима самоизоляции, говорится в сообщении организации.

По мнению экспертов, для безопасного похудения количество потребляемых калорий нужно снизить на 15-30%. Если у человека отсутсвует физическая нагрузка, калорийность суточного рациона необходимо сократить на 200-300 килокалорий, передает РИА «Новости». 

Прежде всего, отмечают в Роскачестве, нужно наладить режим питания. Завтрак в течение первого часа после пробуждения, промежуток между приемами пищи должен составлять около 3,5-4 часов, а ужинать надо за 3-4 часа до сна. 

Также стоит придерживаться правила тарелки: одну половину должны занимать овощи, четверть – нежирный белок, другая четверть – медленные углеводы.

Эксперты рекомендуют в течение дня съедать минимум три порции овощей и две порции фруктов. Также очень важно соблюдать водный баланс в расчете 30 миллилитров на один килограмм веса человека.

Кроме того, стоит наладить сон: лучше всего ложиться спать в период с 10 до 11 часов вечера, поскольку это влияет на выработку гормонов и на то, сколько человек съедает в течение дня.

Ранее международная группа исследователей составила рейтинг самых полезных диет и антирейтинг наиболее неэффективных или даже опасных типов питания. Самой неблагоприятной признана кетодиета, заключающаяся в резком сокращении углеводов и увеличении количества жиров в пище.



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