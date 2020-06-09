Стала известна первая реакция Ефремова на ДТП

09.06.2020, 8:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов после ДТП с его участием в центре Москвы с трудом ответил на вопросы о произошедшей аварии.

На опубликованном телеканалом Рен ТВ видеофрагменте запечатлено, как Ефремов сидит в автомобиле.

«Я понимаю, что ударился в машину», – сообщил Ефремов.

Собеседник артиста указал ему, что в ДТП сильно пострадал человек.

«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег *** (эквивалент слова «много». – прим. ВЗГЛЯД)», – ответил актер.

При этом Ефремов признался, что не помнит, как произошло ДТП. Отвечая на вопрос, почему артист выехал на полосу встречного движения, он пояснил, что «обгонял».

Он также позволил себе оскорбительное высказывание в адрес тех, кто снимал происходящее после аварии.

В понедельник вечером в Москве столкнулись Jeep Grand Cherokee и Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян и выехал на полосу встречного движения. Он задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.

Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.