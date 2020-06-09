Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его состоянии

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09.06.2020, 8:08, Новости дня

Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что беспокоится о самочувствии бывшего мужа.

Пианистка в беседе с порталом «Teleprogramma.pro» заявила, что не может связаться с экс-супругом. Цымбалюк-Романовская считает, что родственники не дают ему телефон.

«После развода он (Джигарханян) пострадал намного больше, чем я, потому что его жизнь поломалась. Ему нельзя было менять образ жизни: его перевозили в съемные квартиры, меняли сиделок», – утверждает пианистка.

В театре Джигарханян не появлялся около двух лет и давно не выходил из дома, «это тоже привело к ухудшению здоровья», отметила Цымбалюк-Романовская.

В понедельник стало известно, что Джигарханяна госпитализировали в российской столице. По словам его официального представителя Артура Согомоняна, его состояние оценивается как удовлетворительное. 

За последние два года это шестая госпитализация Джигарханяна. Последний раз он был доставлен в больницу в 2018 году.



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