«Хочешь жить — носи маску» – эксперты о продлении масочного режима в Москве

09.06.2020, 7:57, Разное



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Напомним, глава города опубликовал в своем блоге план поэтапного снятия ограничений 9, 16 и 23 июня. После этого мэрия Москвы разместила сообщение о том, что жители столицы по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

«Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер», – говорится в сообщении мэрии.

Как сообщила MedPortal руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора д.м.н. Татьяна Руженцова, решение о снятии ограничений было принято в связи с тем, что число новых выявленных случаев COVID-19 не увеличивается, хотя остается достаточно высоким. Этот показатель позволяет ослаблять карантинные меры. Москвичей не будут штрафовать за отсутствие масок и перчаток, однако ситуация с заболеваемостью по-прежнему будет отслеживаться, и если начнется рост числа новых случаев, ограничительные меры будут ужесточены, причем именно в отношении «масочного режима».

«Поэтому рекомендуется соблюдать режим социальной дистанции и подчеркну, что ношение масок рекомендуется не только в местах большого скопления людей, но и на улице. На дорожках, тротуарах, остановках общественного транспорта риск передачи инфекции остается достаточно высоким, так как сложно соблюдать социальную дистанцию в два метра. Мы также рекомендуем носить перчатки, чтобы снизить риск передачи инфекции через поверхности. Следует обрабатывать перчатки дезинфицирующими средствами — это эффективнее, чем просто мытье рук, поскольку инфекция может остаться под ногтями», – сообщила Татьяна Руженцова.

Эксперт посоветовала подобрать наиболее комфортные для жаркой погоды маски и перчатки, например, из тонких материалов. Снимать маску Руженцова рекомендует лишь в том случае, если есть уверенность в том, что возможные источники инфекции находятся на безопасном расстоянии.

Врач и медицинских журналист Алексей Водовозов напомнил, что снятие ограничений не означает победу над вирусом. Поэтому противоэпидемические мероприятия будут продолжаться еще долго, и не только в России.

«Мир только-только выбрался на зубчатое плато, то есть эпидситуация лишь начала стабилизироваться. Понятно, что восстанавливается функционирование предприятий, причем не только стратегически важных, но и прочих, включая сферу услуг, однако никаких пактов о ненападении с коронавирусом подписано не было, так что спасение утопающих, как обычно это и бывает, передано в руки самих утопающих», – сообщил Водовозов MedPortal.

Эффективность защитных мер подтверждает новый метаанализ Всемирной организации здравоохранения. По мнению Водовозова, в странах, где ведется поэтапное снятие ограничений, будет делаться упор на сохранение социальной дистанции, ношение медицинских масок, респираторов или защитных лицевых щитков и очков.

«С поправкой на правильное использование, конечно. Так, чтобы одна маска на 2 часа, а не на всю пандемию. И не тканевая, а медицинская. А лучше респиратор, конечно. Перчаток, к слову, в метаанализе упомянуто не было, так что единственное, от чего они гарантированно спасают, так это от штрафа», – сказал Алексей Водовозов.

«На жаре придется поступать по обстоятельствам – в принципе, когда пандемии не было, то и так не рекомендовалось находиться на улице без веской на то причины, особенно людям из групп риска. Все остается в силе. Хочешь жить — носи маску», – заключил эксперт.