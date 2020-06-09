На маски и респираторы из Китая попросили установить заградительные пошлины в России

09.06.2020, 7:53, Новости дня

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ просит Минфин установить заградительные пошлины на медицинские маски, респираторы и одноразовую одежду из Китая для поддержки отечественного производства, говорится в предложениях палаты в проект основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса.

Письмо с инициативой направлено главой ТПП Сергеем Катыриным в адрес статс-секретаря – замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

«[Предлагается] установить заградительные пошлины на готовые изделия из Китая (медицинские маски, респираторы, медицинская одноразовая одежда)», – передает ТАСС текст письма.

По мнению Катырина, «низкокачественные дешевые средства индивидуальной защиты из Китая, заполняя в период пандемии российский рынок, не позволяют российскому производству набирать мощности и стабильно конкурировать на этом рынке».

Он указал, что данные меры позволят повысить качество изделий и сократить дефицит товара, для промышленности в РФ – увеличить внутренне производство, мощную отрасль и стабильный сбыт для производителей, а для государства – сформировать национальные резервы, увеличить количество рабочих мест, поступления налогов, страховых и пенсионных взносов.

Кроме того, ТПП предлагает «освободить от НДС отечественное сырье, материалы и комплектующие, применяемые в производстве медицинских изделий».

«Учитывая высокую конкурентоспособность отечественных медицинских изделий, наличие мощностей по производству диагностического, терапевтического оборудования и приборов, в том числе для обеспечения контрактов жизненного цикла, данные меры помогут поддержать и наращивать отечественное производство медицинских изделий, что является вопросом национальной безопасности», – говорится в письме.

Кроме того, по мнению Катырина, это позволит «повысить конкурентоспособность российской медицинской техники (с точки зрения стоимости), а также сократит расходы системы здравоохранения всех уровней на закупки для оснащения лечебных учреждений современной медтехникой, что в результате позволит оснастить большее число объектов».

Напомним, 1 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что РФ не планирует больше закупать маски в Китае, но договоренность о возобновлении поставок в случае необходимости сохраняется.