ЕАЭС согласовал план по предотвращению распространения короновируса

09.06.2020, 7:48, Новости дня

Проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции согласован в ходе встречи руководителей санитарно-эпидемиологических органов стран-участниц ЕАЭС, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В ходе встречи советом руководителей согласован проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств – членов Евразийского экономического союза. Рассмотрение документа ожидается на ближайшем заседании коллегии комиссии с последующим утверждением Евразийским межправительственным советом», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что план мероприятий направлен на нормализацию эпидемиологической обстановки в странах ЕАЭС, а также на профилактику и реагирование на другие инфекционные заболевания.

Члены совета также планируют обсуждение смягчения введенных ограничений, в том числе условий для свободного перемещения населения на общем экономическом пространстве.

Единая экономическая комиссия сообщает, что Роспотребнадзор разработал график, в соответствии с которым на системном уровне в июне будут проводиться вебинары и видеоконсультации по вопросам противодействия коронавирусной инфекции с участием представителей научных организаций России.

С февраля 2020 г. РФ безвозмездно передала странам ЕАЭС десятки тысяч тестов для диагностики инфекции, реагенты и оборудование для термометрии. По данным Роспотребнадзора на конец апреля, РФ передала странам Евразийского экономического союза более 70 тыс. тестов на коронавирус.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ выявлено 8985 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 112 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 5971 человек. Накануне, 7 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8984. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на один.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.