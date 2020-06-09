Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова

09.06.2020, 7:48, Новости дня

Водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице, сообщил источник в медицинских кругах.

Об этом информирует ТАСС.

В понедельник вечером в Москве столкнулись Jeep Grand Cherokee и Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян и выехал на полосу встречного движения. Он задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Водитель Lada был госпитализирован и находился в крайне тяжелом состоянии.

Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.