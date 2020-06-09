 

В США предложат новые санкции против России, Китая и Ирана

09.06.2020, 7:48, Новости дня

Американский конгрессмен от штата Флорида, республиканец Грег Стьюби сообщил о планах предложить на этой неделе новые санкции против России, Ирана и Китая.

«Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану», – сообщил Стьюби в эфире телеканала Fox Business, добавив, что новое предложение связано с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.

Сенатор также отметил, что республиканцы предложат запретить финансовую помощь США Ливану, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник минфин США добавил в список антииранских санкций более 100 судов и транспортных компаний Ирана.

Кроме того, президент США Дональд Трамп намерен подписать принятый обеими палатами Конгресса законопроект о возможности вводить санкции против китайских чиновников, которые якобы ответственны за притеснения уйгуров и других групп мусульман. 



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