 

До 7 лет тюрьмы: устроившему ДТП Ефремову пригрозили суровым наказанием

09.06.2020, 7:39, Разное

ДТП случилось вечером 8 июня на Смоленской площади. Внедорожник
Jeep Grand Cheroky, за рулем которого сидел артист, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате пострадал водитель отечественной машины. Мужчина оказался зажат в кузове транспорта. Прибывшие спасатели вызволили его и отвезли в больницу. По предварительным данным, у автомобилиста закрытая черепно-мозговая травма.

Сам Михаил Ефремов не пострадал. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста. В отношении знаменитости возбудили уголовное дело. Ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

По словам очевидцев, после происшествия артист еле держался на ногах. “Ефремов из джипа буквально выкатился. И потом ходил с трудом, шатался”, – вспомнил один из прохожих.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Июн 2020 в 1:57 PDT

Сам актер заявил, что готов оплатить лечение пострадавшему. “Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег много”, – сказал Михаил Ефремов. Также он осудил журналистов, которые снимали его на видео, назвав их г***м, передает РЕН ТВ.



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