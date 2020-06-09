Кругосветка в условиях пандемии: в Кронштадте встретили корабль “Адмирал Владимирский”

09.06.2020, 6:30, Новости дня

Океанографическое судно вернулось после кругосветной экспедиции. Экипаж провёл в море более полугода, но встретиться с родными моряки смогут только через две недели – после карантина.

Палубы надраены, экипаж построен. Спустя полгода экспедиции научно-исследовательское судно "Адмирал Владимирский" наконец-то заходит в родную гавань. На берегу играет оркестр. Судно встречает командующий главного штаба ВМФ страны. До этого дня моряки и ученые не ступали на твердую землю 90 дней, некоторые порты не смогли принять корабль из-за коронавируса.

В общей сложности вдали от дома экипаж провел больше полугода. Третьего декабря 2019 "Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта и уже 27 января достиг Антарктиды. Кроме всемирной пандемии, которая мешала вовремя пополнять запасы, планы исследователей пыталась подпортить погода.

Маршрут приходилось постоянно корректировать, необходимо было проскочить между циклонами, которые несли мощный ветер и ледяными полями. В радиусе 12 миль иногда было до двухсот айсбергов, каждый из которых несет серьезную опасность.

Моряки встали на якорь в заливе Максвелла, вблизи российской антарктической станции "Беллинсгаузен" ровно через двести лет после того, как шестой континент был открыт, нашими же, русскими исследователями. Почтить память отважных моряков одна из главных целей этой экспедиции.

Но дойти до Антарктиды главная, но далеко не единственная задача. Погода всячески не давала вести запланированные научные исследования. Но наши ученые справились. Исследователи привезли уникальный архив собранных данных сделано больше трех миллионов измерений, связанных с изучением магнитного поля земли и дна моря Белинсгаузена.

Теперь, уже на земле, ученые будут анализировать собранный объем информации, а у моряков — заслуженный отдых, который, впрочем, продлится совсем не долго через несколько дней "Адмирал Владимирский" начнет подготовку к празднику судно примет активное участие в праздновании дня ВМФ.