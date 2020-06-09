 

Google работает со сбоями

09.06.2020, 7:10, Новости дня

Во вторник в ряде стран возникли проблемы в работе сервисов американской компании Google. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы коснулись как поисковой системы Google, так и видеохостинга YouTube. Около 65 процентов пользователей пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса, еще 34 процента не могут войти в свою учетную запись. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube не проигрываются видеоролики, еще 28 процентов испытывают проблемы при загрузке сайта, а 5 процентов не могут зайти на свою страницу видеохостинга, передает ТАСС.

Жалобы поступают преимущественно от пользователей из США, стран Европы, в особенности, Германии и Австрии, и Бразилии. В РФ с проблемами столкнулись пользователи из Москвы, которые жалуются на сбои в работе поисковой системы.



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