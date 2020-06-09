Грузия заявила о готовности производить штурмовики Су-25

09.06.2020, 7:30, Новости дня

Грузия имеет все ресурсы для того, чтобы восстанавливать, производить и продавать штурмовики Су-25, сообщил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили.

«У нас есть все технические, интеллектуальные и человеческие ресурсы для того, чтобы своими силами ремонтировать, восстанавливать, производить и продавать Су-25. В мире происходит много конфликтов, и страны выражают высокий интерес к такому типу самолетов с целью обороны. Кроме того, что наша страна может использовать эту возможность для оборонных целей, это может так же стать коммерческим проектом», – передает РИА «Новости» со сссылкой на PalitraNews.ge слова Гарибашвили.

По его словам, в собственности Грузии имеется множество летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, которым необходим ремонт и осуществить это возможно при помощи существующих заводов «Дельта» и «Тбилисского авиационного завода». Завод «Дельта» производит и экспортирует бронемашины, боевые модули, беспилотники, винтовки, бронежилеты и другое.

Кроме того, Гарибашвили заявил, что по его распоряжению начата работа над вопросом производства в стране гранатометов, гранат и ракет в соответствии со всеми стандартам НАТО.

«По моему распоряжению уже начата работа над вопросом производства гранатометов, гранат и ракет в соответствии стандартам НАТО. Хочу поблагодарить тех уникальных людей, которые работают над этим, так как их заслуга перед Грузией огромная», – сообщил он.

Министр добавил, что его обещание о начале строительства завода по производству патронов, остается в силе. Гарибашвили отметил, что это довольно сложный проект.

Напомним, в декабре Грузия собралась выпускать беспилотные вертолеты.