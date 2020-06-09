 

Лидера «Ку-клукс-клана» задержали за наезд на протестующих в США

09.06.2020, 7:30, Новости дня

Власти округа Энрико (штат Виргиния, США) задержали главаря праворадикальной организации «Ку-клукс-клан» за наезд на протестующих, ему предъявили обвинения, сообщают СМИ.

Мужчина за рулем автомобиля въехал в группу протестующих в воскресенье вечером, в результате один человек пострадал. Ему была оказана помощь на месте инцидента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Henrico Citizen.

Прокурор округа заявил, что ведется расследование в отношении 36-летнего Гарри Роджерса, ему предъявили обвинения в предумышленном нанесении телесных повреждений, порче имущества и нападении.

«Обвиняемый… является признанным главарем Ку-Клукс-Клана и пропагандистом идеологии Конфедерации. Мы расследуем, уместны ли обвинения в совершении преступления на почве ненависти», – сообщил прокурор Шеннон Тэйлор.

Напомним, в понедельник водитель въехал в толпу протестующих в Сиэтле и открыл стрельбу.



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