Загадочный мегалит Камень Лжи в Калининградской области

09.06.2020, 7:29, Разное

Калининградская область еще со времен Пруссии окутана множеством тайн и легенд. Одна из них связана с так называемым Камнем Лжи – расколотым мегалитом, который находится на окраине города Пионерский.

По словам историков, этот камень очень древний и был принесен в эти места еще в эпоху Ледникового периода. В наши дни этот необычный кусок гранита привлекает к себе множество туристов, эзотериков и экстрасенсов.

Легенда об убитой невесте

Самая знаменитая легенда, связанная с Камнем Лжи, утверждает о молодоженах, которые очень любили друг друга. Она уходит в глубь веков и в том числе упоминается в немецкой книге "Сказания прусской земли", вышедшей в Кёнигсберге в 1863 году (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Легенда утверждает о молодом местном рыбаке, который собрался жениться и однажды пришел к этому камню со своей невестой. Там они поклялись в любви и верности друг другу, а потом рыбак надолго ушел в море, уверенный в том, что девушка дождется его и не станет встречаться с другими парнями.

Когда он вернулся обратно с богатым уловом, то продал рыбу и решил жениться. Девушка заверила его, что строго выполняла свою клятву. Однако когда они снова подошли к рассеченному на две части древнему мегалиту, то рыбак попросил невесту подтвердить ее слова, пройдя через щель в камне.

Не успела невеста войти в щель, как с неба упала молния и две половинки камня задвигались и резко захлопнулись, раздавив девушку насмерть. Так Камень Лжи покарал ее за то, что она сказала неправду. Оказывается, она изменяла с другим парнем, пока жених был в море.

Древнее святилище

Портовый город Пионерский на самом деле очень древний, раньше он носил название Нойкурен и упоминался даже в летописях 1254 года. Есть версия, что на том месте, где стоит Камень Лжи, раньше располагались "врата" в крупное языческое святилище или захоронение.

Также известно, что несколько веков назад неподалеку от этого камня находилась гора со странным названием Гора великанов или Гора мертвых, то есть место это и правда было необычным.

Во времена СССР тут проводились археологические раскопки и были обнаружены множество уникальных артефактов, часть из которых ныне хранится в городском историко-археологическом музее "Рантава". А во время последних по времени местных раскопок в 1987-1993 годах неподалеку был обнаружен крупный могильник с 280 погребениями и святилище, датируемое 2 тысячелетием до нашей эры.

Мощная энергетика

Как именно в древности местные жители использовали Камень Лжи, ныне доподлинно неизвестно. Проводились ли там реально ритуалы "проверки на ложь", как в легенде о рыбаке и его невесте, тоже сейчас уже не выяснить. Однако многие местные жители и сейчас считают этот камень магическим и в том числе исполняющим желания.

Для того, чтобы проверить силу камня, надо пролезть через его щель, и некоторые люди утверждали, что когда они делали это, у них происходили странные вещи с организмом – помутнялось сознание, подскакивало артериальное давление, они теряли ориентацию на местности и тд. Иногда Камень Лжи снимал зубную боль или лечил от мигрени.

Экстрасенсы и эзотерики рассказывают о том, что в этой точке находятся два мощных геологических разлома (а это и правда так), и что мощная энергетика камня связана как раз с этими разломами. Таким образом по одной из их версий, данный камень был специально установлен древними пруссами, чтобы отметить это "Место Силы".

В наши дни сюда, помимо экстрасенсов, приходят множество людей. которые хотят, чтобы камень вылечил их от болезней, наделил удачей, одарил богатством или выполнил иные желания.