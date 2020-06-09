9 примет, которые надо соблюдать на новоселье

09.06.2020, 7:29, Разное

Очень много примет связывалось с новосельем. Сотни лет назад постройка новой избы в деревнях было большим событием для семьи и случалось не часто. Поэтому, чтобы все прошло хорошо, люди старались соблюдать определенные правила:

1) Первым делом в новое помещение пускалось животное. Раньше это был петух или кот, в наше время с живыми петухами в городах дефицит, зато кошки живут почти у каждого. Считалось, что животные сразу почувствуют, есть ли в помещении злая энергетика, не проклял ли недруг дом и не завелся ли в нем призрак.

Если кошка спокойно заходит в дом и начинает гулять по комнатам, то все в порядке. Но если она наотрез отказывается входить, то дело плохо – тогда помещение необходимо очистить – разложить шалфей (нечистая сила его боится), пройти со свечой по комнатам.

2) На удачу и счастье в новом доме раскладывают монеты. Делать это надо на пороге, чтобы через них все переступали, а потом по углам. Этот обряд не только должен "заманить" богатство в новый дом, но и защитит от негативное энергии завистников вашему финансовому благополучию.

3) Уборка. Даже если вы переезжаете в совершенно новую квартиру, где никто ранее не жил и где нет мебели и старых вещей. Все равно возьмите ведро и тряпку и протрите окна, дверные косяки, помойте пол, особенно углы.

Если же вы переезжаете в квартиру, где ранее кто-то уже жил, особенно если это был пожилой и больной человек, то уборка должна быть полномасштабной, вплоть до протирания потолков. Так вы избавите себя от чужой негативной энергетики.

4) Застолье. После того как вы убрались в квартире, перевезли все вещи, устройте хотя бы очень скромные посиделки с друзьями и родными. Обязательно, чтобы за столом была праздничная позитивная атмосфера, это очень важно для энергетики вашего жилища. Ни в коем случае не спорьте и не ссорьтесь, также нежелательно наличие крепкого алкоголя, лучше поставить некрепкое красное вино.

5) Переезд лучше всего проводить утром в субботу. Считается, что это самый лучший день для подобных мероприятий. Если у вас не получается в субботу, то лучше вообще отложите переезд на неделю.

6) По какой-то причине считается, что если в день переезда пошел дождь или начал падать снег, то как бы это было неудобно для вас из-за подмоченных вещей, это очень хорошая примета. Считается, что из-за дождя или снега идет дополнительная очистка ваших вещей от плохой энергии, которую они могли накопить на старом месте.

7) Покупайте новые вещи. По возможности, не тащите в новую квартиру старые ковры, мебельный гарнитур вашей бабушки и прочие вещи, которыми пользовалось до переезда как минимум одно поколение людей. Особенно плохо, если это уже ранее ломавшаяся мебель, кресло с порванными боками, старые расшатанные стулья. То же самое относится и к посуде.

8) Если вы верите в домовых и считаете, что на вашей старой квартире жил хороший домовой, то попробуйте "заманить" его на новую квартиру. Таких способов несколько, но одним из самых популярных считается способ с корзинкой:

За несколько дней до переезда надо взять небольшую корзинку, положить туда красивую ткань и некоторые вещи, с которыми любит играть ваш домовой (это те вещи, что часто пропадают – ножницы, нитки, кольцо, монетки и тд).

Поставить корзинку возле двери и после этого каждый день приговаривать над этой корзинкой "Домовой-домовой, приходи с нами в новый дом, будешь там смотреть за порядком, будешь пить молоко, есть сладости, будешь с нами снова жить и поживать" или что-то в этом духе на ваше усмотрение.

Если домовой успел залезть в корзинку ко дню переезда, то переезд пройдет успешно и у вас ничего не пропадет из вещей, дверь не заклинит и тд. Если же не успел, то придется отложить переезд и снова провести обряд.



9) Когда вы покидаете старую квартиру, обязательно заберите оттуда ВСЕ свои вещи, даже мусор. Это тоже связано с энергетикой вещей. Если чужие люди начнут выбрасывать после вас ваши вещи, особенно при этом ругая вас, ни к чему хорошему для вас это не приведет.