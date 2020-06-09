Из прямой кишки китайца удалили рыбу, на которую он «случайно сел»

09.06.2020, 7:55, Разное

30-летний мужчина из Китай попал в больницы с сильными болями в животе. Он ничего не сказал врачам о том, чем по его мнению могли быть вызваны эти боли, поэтому те были изумлены, когда сделали рентген.

На рентгеновском снимке они увидели, что глубоко в прямой кишке мужчины находится крупная рыба. Лишь после этого китаец признался, что "случайно сел на рыбу".

На самом деле в Китае и других странах Азии есть очень странная и извращенная, но при этом болезненно популярная "традиция" засовывать в анус гладких живых рыб, чтобы испытать "больше удовольствия".

При этом нередко рыбы проскальзывают очень глубоко в кишечник и там застревают. А перед тем, как умереть внутри человека от недостатка кислорода, они могут нанести зубами серьезный вред кишечнику.

Судя по всему, китайские врачи столкнулись с очередной жертвой этой "рыбной традиции". Мужчина не смог самостоятельно избавиться от застрявшей в нем рыбы, а крупная рыбина стала причинять ему сильные боли.

На видео, попавшем в сеть, показано, как хирурги вытаскивают рыбу из тела пациента. Рыба на тот момент была уже мертвой. Длина ее не указана, но на вид примерно 20 см.

Данный инцидент произошел в прошлый вторник в Первой народной больнице Чжаоцин в провинции Гуандун на юге Китая. Имя незадачливого пациента не указывается, так как он хотел сохранить анонимность, так же в новостях не было написано, как он себя чувствует после операции.

Во время операции хирурги вскрыли кишечник мужчины, чтобы вытащить рыбу, при этом медсестра заметила, что от кишечника исходит очень сильная вонь. Возможно, что рыба пробыла там несколько дней.