Штрихи к американской кампании по дискредитации России

09.06.2020, 7:28, Разное

вс, 07/06/2020

США запустили в космос корабль Crew Dragon, который успешно состыковался с Международной космической станцией. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космической сфере, пожелал команде NASA “успешного завершения воссоздания своей национальной космической транспортной системы” и попросил директора NASA Джеймса Брайденстайна передать поздравления Илону Маску и команде основанной Маском компании SpaceX. Илон Маск ответил Рогозину: “Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество”.

На запись Рогозина ответил и директор NASA Джеймс Брайденстайн. “Спасибо! NASA благодарно за наше сотрудничество”, – написал он в Twitter, отметив, что рассчитывает продолжить вместе делать “великие вещи в сфере космических исследований”.

Произошел очередной шаг человечества в освоении космического пространства. На МКС есть и российские и американские космонавты. В этом вопросе РФ и США – партнеры и конкуренты – ревниво следят друг за другом, но и поддерживают друг друга, не забывая поздравить с каждым очередным успехом.

Казалось бы, тут надо радоваться. Но и вкус этого великолепного повода для рекламы сотрудничества определенные силы решили испортить то ли обвинениями, то ли упреками к РФ в её пассивности в космических делах, причем их излюбленным приёмом было повторять на все лады откровенно несправедливую фразу “умирающий Роскосмос”.

Российский журналист Роман Голованов подсчитал количество успешных запусков Роскосмосом ракет Союз, Зенит, Протон и Рокот. Всего с 2012 года получилось 165 успешных запусков, плюс еще 7 за 6 месяцев этого года. Конечно, это красноречиво опровергает “умирание” Роскосмоса на фоне одного успешного запуска США за тот же период. Тем более, главные соперники достойно и доброжелательно пообщались друг с другом по этому поводу.

Тем не менее, пропагандисты правящих кругов США и их сателлитов не упускают случая в чем-нибудь обвинить Россию, попытаться ее дискредитировать. Вот и в волнениях в США поспешили обвинить Россию достаточно заметные силы и их СМИ.

Среди них – даже бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. В эфире CNN она высказала предположение, что к беспорядкам может быть причастно российское Агентство интернет-исследований, которую в США называют российской фабрикой троллей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения Москвы в организации массовых беспорядков являются неправильными и ошибочными.

Эти обвинения напоминают ранее выдвигавшиеся столь же необоснованные высказывания американских официальных лиц против России. Так, в заключении по итогам расследования специального прокурора США Роберта Мюллера это же агентство и связанные с ними СМИ обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года и разжигании внутринациональных конфликтов. В 2018 году в США против организации и её руководителей заочно были выдвинуты уголовные обвинения.

Впоследствии специальное расследование показало, что РФ не вмешивалась в американские выборы. Однако никто извинений не принес. Всем понятно, что эти обвинения рассыпятся, но все равно было решено прибегнуть к ним. Расчет делался на то, что в информационном шуме большинство потребителей новостей не обратят внимания на опровержение. Можно годами обливать кого-то грязью, затем опубликовать одно маленькое опровержение – и ты чист перед законом, а сотни лживых статей и телепередач делают свое грязное дело в умах людей.

Такая политика США не осталось незамеченной.

Еще в 2008 году ливанская газета “Аль-Вакт” писала: “Стало уже очевидным, что быстрый подъем РФ в последние годы является источником беспокойства для Вашингтона. Это прямо отражается на действиях США на мировой арене, где Америка постоянно выступает с открытой критикой внешней и внутренней политики РФ с целью дискредитировать и очернить ее, а также заставить другие страны отказаться от сотрудничества с ней”.

Не изменилась ситуация и через 10 лет. В 2018 году начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вынужден был констатировать: “Одним из основных деструктивных факторов, осложняющих международную обстановку, является деятельность Соединенных Штатов Америки, направленная на удержание своей доминирующей роли в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы. Для этого Вашингтон и его союзники принимают комплексные согласованные меры по сдерживанию РФ и дискредитации ее роли в международных делах”.

Рассмотрим некоторые попытки коллективного Запада последних лет дискредитировать Россию. Думаю, все прекрасно знают и помнят нашумевшие обвинения РФ в “оккупации Грузии” после принуждения Грузии к миру в августе 2008 года и признания Южной Осетии, широко тиражировавшиеся недоработки при подготовке Олимпиады 2014 года в Сочи, которые на поверку оказались собранными со всего мира строительными ляпами, дискриминационные отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр 2018 года под видом “допинга”, трагикомический триллер с не менее лживыми обвинениями РФ в отравлении никому не нужного бывшего шпиона Скрипаля. Поэтому напомним менее известные широкой публике.

2014 год был самым “урожайным” на информационные спецоперации по дискредитации России.

Самой масштабной и значительной из них является беспрецедентная по своему накалу пропагандистская кампания по обвинению РФ в “аннексии” Крыма и “причастности” к крушению малазийского пассажирского самолета Boeing 777-200ER компании “Малайзийские авиалинии”, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, который разбился 17 июля 2014 года на востоке ДНР. Вокруг этого дела очень много лжи. Свидетели появляются и исчезают, фальсифицируется всё, что можно. Будет непросто добраться до истины, если страны Запада хотят быть и прокурорами и судьями. Впрочем, истина давно известна и России, и Западу, вот только Запад не заинтересован её признать.

29 июля 2014 года Госдеп США опубликовал доклад “О соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения за 2013 год”, в котором обвиняет РФ в нарушении положений Договора о РСМД. Конечно же, как обычно, без доказательств. “Очередная попытка дискредитировать Россию выглядит тенденциозно и вызывающе, – заметил по этому поводу МИД России. – Особенно на фоне многочисленных “вольностей” в применении положений ДРСМД самими США”.

В 2015 году кандидат политических наук, приглашенный научный сотрудник действующего в Австрии аналитического центра Insitute of Human Sciences и редактор книжного цикла “Explorations of the Far Right”, а также член редакции электронного журнала “Fascism: European Journal of Comparative Fascist Studies”, “эксперт по правому экстремизму” Антон Шеховцов обвинил Россию в стремлении дискредитировать три прибалтийские республики, разобщить ЕС, поддержав радикальные евроскептические силы.

Что тут можно сказать?

Едва ли в этом мире кто-то способен дискредитировать страны Балтии больше, чем их руководители, ввергшие свои народы в тиски нищеты и поставившие их не на грань, а уже за грань депопуляции. Что же касается ЕС, низкопоклонство ее руководящих органов перед Соединенными Штатами и пренебрежение интересами европейских народов уже вывело Великобританию из рядов ЕС, и никто никакой роли РФ при этом не заметил. Если Союз не изменит своих принципов и подходов, то желающих последовать за англосаксами станет немало. В шелесте страниц европейских газет уже слышны такие слова, как “Фрекзит”, “Грекзит” и т.п.

В 2016 году испанские правоохранители обвинили российского парламентария Владислава Резника в отмывании денег и объявили его в международный розыск. Началась очередная идеологическая кампания по дискредитации России, хотя испанская стона не представила никаких аргументов своим обвинениям.

Это позволило вице-спикеру госдумы Неверову заявил, что ситуация, которая складывается вокруг депутата Резника, наряду с допинговыми скандалами, различными голословными обвинениями в адрес высокопоставленных российских чиновников – не что иное, как очередная попытка дискредитации России.

В том же 2016 году к антироссийскому хору решила присоединиться Черногория, проамериканское правительство которой уже тогда замыслило расправу над канонической Сербской Православной Церковью, и хотела заблаговременно придушить патриотические силы в стране. Что самое странное – в этом грязном спектакле приняла участие и правящая верхушка Сербии.

Итак, 16 октября 2016 года, в день выборов в парламент Черногории, черногорская власть арестовала группу из 20 сербов и черногорцев, которых обвинили в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения. Из Сербии депортировали граждан РФ, которых обвинили в подготовке терактов в Черногории. А через три дня после визита главы Совета безопасности РФ Патрушева в Белград, связанного со скандалом в Черногории, сербы объявили, что неподалеку от дома родителей премьера Сербии Александра Вучича нашли тайник с ручными гранатами, снайперскими винтовками и гранатометами. Черногория обвинила российских националистов в попытке убить их премьера. Песков заявил, что Кремль не причастен к попытке убийства премьер-министра Черногории и переворота в этой стране.

Позиция Черногории понятна, её президент Джуканович – ставленник США, но почему в этой грязной игре ей подыграла Сербия?

2017 год был преимущественно посвящен борьбе против российского спорта и дискредитации его как, якобы, “погрязшего в допинге”, несмотря на то, что ведущие страны Запада не позволили международному антидопинговому комитету даже прикоснуться к допинг-пробам своих подозреваемых в употреблении допинга спортсменов.

2018 – эпопея с “отравлением” Скрипалей. Вот и теперь, буквально на днях, “Би-би-си”, через которую изначально и раздули скандал, выпустила трейлер нового сериала об этом.

Племянница пострадавшего – Виктория – заявила: “”Би-би-си” не интересовалась никогда никакими фактами реальными, не основывалась на них изначально. С самого первого интервью, когда мы с ними встречались и я сказала, что не обвиняю никого, пока не увижу реальных доказательств. На что мне ответили, что я должна сказать, что это сделала Россия”.

Как видим, британцы уже даже не стесняются своей откровенной заведомой лжи, хотя для придания ей правдоподобности пошли на беспрецедентные меры, вынудив 29 стран-сателлитов выслать в общей сложности 157 российских дипломатов. РФ тоже в накладе не осталась и в ответ выслала 196 дипломатов этих стран. Мы в своих статьях на страницах ИА “Рес” уже неоднократно с самых разных ракурсов рассматривали эти вымышленные обвинения.

В том же году Греция развязала дипломатический скандал с Москвой. Из Греции выдворили двух работников посольства России, еще двум запрещен въезд в страну. Греческое правительство обвинило их в шпионаже и попытках вмешиваться во внутренние дела Греции с целью подорвать ее суверенитет. Якобы, они подкупали госчиновников и таким образом Москва пыталась усилить свое влияние в Греции. Хочется с презрительной иронией сказать: счастливая Греция, в которой нет иностранных разведчиков! Было только два российских, но и тех выслали.

Как известно, после начала всемирной пандемии коронавируса и массовой гибели жителей Италии, президент РФ Владимир Путин договорился в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте об оказании помощи Италии. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на основании этой договоренности дал указание сформировать отряд вирусологов для работы в Италии и создать авиагруппировку для доставки срочной помощи. В Италию был переброшен отряд российских военных медиков и военных специалистов-эпидемиологов.

И уж совершенно неожиданным было слышать лживые обвинения после того как российские военные медики приступили к опасной борьбе против коронавируса в Бергамо, в Италии, наиболее пострадавшей от этой всемирной смертельной пандемии.

Мы имеем в виду редакционную статью в стремительно теряющей тираж газете La Stampa о том, что якобы 80% поставок российского оборудования на Апеннинский полуостров бесполезны в борьбе с пандемией коронавируса. Столь безапелляционное заявление не сопровождалось никакими подробностями, а его источником был назван некий “высокопоставленный политический деятель”, который до сих пор остается анонимным. В том числе и поэтому утверждение La Stampa вызвало бурю возмущения в итальянском обществе. Особенно фразы типа “Россия оккупировала Италию”.

Однако точку в этом вопросе поставил губернатор итальянской административной области Ломбардия Аттилио Фонтана, который, в отличие от русофобствующих кляузников, открыто, от своего имени высказался по вопросу российской помощи.

“Нужно отказаться от политической полемики. Я говорю “спасибо” РФ за направленных врачей и другой персонал. Всегда есть кто-то – шакалы, которые спекулируют на эти темы”, – заявил Фонтана во время видеомоста с журналистами Ассоциации иностранной прессы.

Чуть ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставку 600 аппаратов ИВЛ.

Казалось бы, эти красноречивые свидетельства весьма информированных государственных деятелей должны заставить замолчать всех недоброжелателей России.

Но те никого не слушают, – у них работа такая. Они говорят и пишут против РФ не потому, что так думают или искренне заблуждаются, а потому, что им за это платят.

То же самое касается и других нашумевших обвинений, которые уже набили оскомину. Всё давным-давно убедительно опровергнуто. Силы, которые участвуют в развязанной США масштабной кампании по дискредитации России, тесно связаны с этими самыми Штатами.

Если они приходят к власти в своих странах, то участвуют в американской кампании по дискредитации РФ уже на государственном ровне. Тем самым показывая, что эти страны фактически утратили свой суверенитет и движутся в узком фарватере американской внешней политики в ущерб коренным интересам своих народов.

Авторство:

Инал Плиев, политический обозреватель ИА “Рес”