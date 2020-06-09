Правительство Ливии раскрывает подробности о задержанных российских шпионах

09.06.2020, 7:27, Разное

08/06/2020

Два российских шпиона задержанных в Триполи. [Photo: GNA]

TRIPOLI, Libya (AA) – В воскресенье, источник в ливийском правительстве раскрыл новые подробности дела двух россиян, задержанных с мая 2019 года за шпионаж.

«Ливийская разведка передала дело двух шпионов – Максима Шугалея и Самира Сейфана в прокуратуру после того, как им были предъявлены обвинения в действиях, которые нанесли ущерб безопасности государства», – говорится в заявлении правительства.

В заявлении указывается, что эти двое работали в российской медиакомпании, принадлежащей Евгению Пригожину, который возглавляет российскую частную военную компанию Wagner Group, и ежедневно посылали своим руководителям отчеты об экономической и военной ситуации в Ливии.

Также в заявлении их обвинили в том, что они встречались с находящимся в бегах Саифом Каддафи, сыном покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, в рамках лоббирования его кандидатуры на предстоящих президентских выборах в Ливии.

Кроме того , в заявлении говорится, что два российских агента вербовали ливийцев для сбора информации и обучения их тому, как повлиять на будущие выборы в Ливии.

Часть их миссии также состояла в том, чтобы помочь созданию российской авиабазы ​​в Ливии, не позволив при этом построить американскую ​​базу.

В среду, МИД РФ призвал освободить двух мужчин, заявив, что они работают в Фонде защиты национальных ценностей, исследовательской группе, занимающейся гуманитарной, культурной и политической ситуацией в Ливии.

Министерство добавило, что их дальнейшее задержание препятствует дальнейшему сотрудничеству между двумя странами.

Ранее ливийское правительство сообщило, что Шугалей и Сейфан имели контакты с группой Вагнера, которая обвиняется в отправке тысяч наемников на борьбу в поддержку ливийского военного лидера Халифы Хафтара против международно признанного ливийского правительства.