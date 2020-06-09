 

Правительство Ливии раскрывает подробности о задержанных российских шпионах

09.06.2020, 7:27, Разное

08/06/2020

Два российских шпиона задержанных в Триполи. [Photo: GNA]

TRIPOLI, Libya (AA) – В воскресенье, источник в ливийском правительстве раскрыл новые подробности дела двух россиян, задержанных с мая 2019 года за шпионаж.

«Ливийская разведка  передала  дело двух шпионов – Максима Шугалея и Самира Сейфана  в прокуратуру после того, как им были предъявлены обвинения в действиях, которые нанесли ущерб безопасности государства», – говорится в заявлении правительства.

В заявлении указывается, что эти двое работали в российской медиакомпании, принадлежащей Евгению Пригожину, который возглавляет российскую частную военную компанию Wagner Group, и ежедневно посылали  своим руководителям отчеты об экономической и военной ситуации в Ливии.

Также в заявлении  их  обвинили  в том, что они встречались  с находящимся в бегах  Саифом Каддафи, сыном покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, в рамках  лоббирования его кандидатуры на  предстоящих президентских выборах в Ливии.

Кроме того , в заявлении говорится, что два российских агента вербовали ливийцев для сбора информации и обучения их тому, как повлиять на  будущие выборы в Ливии.

Часть их миссии также состояла в том, чтобы помочь созданию  российской авиабазы ​​в Ливии,  не  позволив  при этом   построить американскую ​​базу.

В среду,  МИД РФ призвал освободить двух мужчин, заявив, что они работают в Фонде защиты национальных ценностей, исследовательской группе, занимающейся гуманитарной, культурной и политической ситуацией в Ливии.

Министерство добавило, что их дальнейшее задержание препятствует дальнейшему сотрудничеству между двумя странами.

Ранее ливийское правительство сообщило, что Шугалей и Сейфан имели контакты с группой Вагнера, которая обвиняется в отправке тысяч наемников на борьбу в поддержку ливийского военного лидера Халифы Хафтара против международно признанного ливийского правительства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Анна Семенович нашла необычный способ поддерживать себя в форме на самоизоляции

16.05 / Изменившаяся Юлия Высоцкая: Охватывают паника и страх

24.05 / “Волосы растут”: Алексей Воробьев ищет девушку для “совместного заточения”

28.05 / Мнение: Наезд на Газпром

31.03 / Мнение: Украина живет вопреки законам

26.04 / Ведущий шоу “Маска” назвал самого достойного претендента на победу

02.04 / На 60 россиянах испытают вакцину от коронавируса

04.06 / Кендалл Дженнер встречается с баскетболистом Девином Букером и не только

05.04 / Учёные из Сингапура отправят старые автомобильные покрышки в космос

01.05 / Мнение: Кто отправил на больничный премьер-министра?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска