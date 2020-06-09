 

Гривна к доллару подорожала до 26,60 грн/$

09.06.2020, 7:15, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 июня.

Курс гривны по отношению к доллару США укрепился на 10 копеек: с 26,70 грн/$ до 26,60 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 15 копеек: с 30,00 грн/€ до 30,15 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю тоже немного снизился: с 3,86 грн за 10 руб. до 3,88 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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