КНДР перестала отвечать Сеулу по военным каналам связи

09.06.2020, 6:48, Новости дня

Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил представитель минобороны Республики Корея.

По его словам, южнокорейские военные с утра попытались осуществить звонок по военным линиям связи на западном и восточном участках границы, но им никто не ответил, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Остались безответными также попытки выйти на связь по линии ВМФ через международную сеть связи коммерческих судов.

Тем временем официальный представитель министерства объединения заявил, что Республика Корея призывает КНДР не закрывать существующие каналы связи между странами.

«Эти телефонные линии между Югом и Севером являются основным инструментом поддержания связи и должны быть сохранены в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», – передает ТАСС слова чиновника.

Он отметил, что Сеул намерен и впредь придерживаться всех межкорейских соглашений и «прилагать усилия для достижения мира и процветания на всем Корейском полуострове».

Во вторник сообщалось, что Северная Корея решила заблокировать все линии связи с Южной.