В США процветает черный рынок «кошачьей» версии препарата от COVID-19

09.06.2020, 6:45, Разное



3

минуты

Противовирусный препарат ремдесивир производства фармкомпании Gilead Sciences уже одобрен и используется для лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19. Однако существует еще одна версия лекарства под названием GS-441524, который якобы лечит инфекционный перитонит кошек (feline infectious peritonitis), сообщает издание Business Insider. Заболевание вызывается одним из типов коронавируса того же семейства патогенов, что и SARS-Cov-2. Хотя эти вирусы генетически связаны, инфекция не вызывает COVID-19 у людей, но при этом смертельно опасна для кошек. Животные страдают лихорадкой, потерей веса и затрудненным дыханием и почти всегда умирают.

По данным Business Insider, в США сформировался целый черный рынок нелицензированной версии GS, которые поставляют владельцам кошек фармкомпании из Китая. Стоимость одного курса лечения достигает 10 000 долларов. Спрос на «кошачий» ремдесивир появился после того, как эксперт по ветеринарным наукам Калифорнийского университета (University of California) в Дэвисе, заслуженный профессор Нильс Педерсен (Niels Pedersen) протестировал препарат на кошках. В рамках своего исследования ученый давал дозы GS 31 кошке с FIP, из них 25 выжили и выздоровели. Но поскольку в его эксперименте не было контрольной группы больных животных для сравнения летальности без ремдесивира, статью Педерсена не приняли в рецензируемый ветеринарный журнал. Однако информация о нем попала в сеть, после чего владельцы больных кошек начали искать этот препарат.

Теперь тысячи американцев объединяются в закрытых сообществах Facebook, где обмениваются контактами китайских поставщиков и делятся отзывами, в том числе весьма сомнительными. Поскольку американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (Food and Drugs Administration) запрещает продажу нелицензированных препаратов на территории США, предприимчивые торговцы отправляют его владельцам кошек под видом биологически активной добавки для людей.

Старший преподаватель Фармацевтической школы при Университетском колледже Лондона (the School of Pharmacy at University College London) Оксана Пыжикк (Oksana Pyzik), которая является экспертом рынка нелегальных лекарств считает, что «кошачий» ремдесивир может оказаться опасным для животных.

«Любое лекарство, качество которого не было должным образом исследовано, может быть небезопасным. Мы ничего не знаем о том, насколько этот препарат очищен и содержит ли он заявленные активные фармацевтические вещества», – подчеркнула эксперт.