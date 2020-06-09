 

У F-35A сломалось шасси при посадке в США

09.06.2020, 6:30, Новости дня

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку в США, сообщают СМИ.

Самолет приземлился на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта. При этом у истребителя сломалось шасси. Пилота, который смог покинуть самолет, осматривают медики. ВПП закрыта. Проводится расследование инцидента, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Истребитель приписан к 388-му истребительному авиакрылу, передает РИА «Новости».

Он совершал плановый тренировочный полет.

20 мая аналогичный истребитель разбился на авиабазе Эглин.



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