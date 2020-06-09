 

Прокурор в США обвинил британского принца Эндрю во лжи

09.06.2020, 6:30, Новости дня

Слова британского принца Эндрю о том, что он якобы трижды предлагал американским прокурорам сотрудничество по делу миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, не соответствуют действительности, сообщил федеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман.

Берман заявил, что «принц Эндрю попытался ложно представить себя публике как человека, готового и желающего сотрудничать с федеральным расследованием». 

Прокурор заверил, что «принц не беседовал» с представителями следствия и не раз «отказывал в просьбе назначить встречу». Несколько месяцев назад он «однозначно проинформировал», что «не явится на подобную встречу», передает РИА «Новости».

Берман подчеркнул, что «двери остаются открытыми», если принц «действительно серьезно настроен относительно сотрудничества». Прокурор «ждет от него новостей насчет того, когда его можно ждать».



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