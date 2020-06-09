 

Шок: Семенович изменилась до неузнаваемости

09.06.2020, 6:20, Разное

40-летняя телеведущая продемонстрировала результат в своем инстаграм-аккаунте. Анну Семенович все привыкли видеть блондинкой. Однако
звезда признавалась, что ей поднадоел образ белокурой красотки.

Такого преображения экс-солистки группы “Блестящие” не ожидал никто: она стала брюнеткой. Исполнительница опубликовала короткое видео, где предстала в новом образе.

Судя по всему, ролик был записан в салоне красоты. Анна устроила шуточный опрос среди поклонников, чтобы узнать, как они оценивают ее внешность. 58% ответили “офигенно”, 42% – просто “нравится”.

Отметим, что певица стремится сбросить лишний вес. Несколько дней назад Анна Семенович уехала в клинику, где под присмотром специалистов проходила процедуру голодания.

Певица выдержала в таком режиме четыре дня. Как писали “Дни.ру”, звезда рассказала, что после отсутствия пищи в течение нескольких суток она почувствовала, как уменьшился желудок.



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