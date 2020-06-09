 

Поклонники обсуждают детское фото звезды “Великолепного века” Мерьем Узерли: Кривые зубы

09.06.2020, 6:20, Разное

Артистка показала фанатам редкое фото. По словам Мерьем
Узерли, на снимке ей всего девять лет. Интересно, что кадр
знаменитость сопроводила хештегом “кривые зубы”.

Фанаты сериала “Великолепный век” отметили, что в детстве знаменитость
была неказиста. Юную Мерьем даже сравнили с мальчишкой – видимо,
из-за короткой прически.

“Глаза темные тут!😊”, “Как всегда, гадкий утенок со
временем превращается в прекрасного лебедя!”, “На пацана похожа🤭🙈 Сейчас красотка”, “Красавица нереальная!”, “Ямочки 😍”, “Какое нежное создание! Безумно знакомые глаза и улыбка,
такие же и остались с детства!❤️”, “Симпатяшка, милашка😍”, “Похожа на некрасивого
пацана😑”, – написали поклонники звезды сериала “Великолепный век”.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 7 Июн 2020 в 5:23 PDT

Напомним, что детство Мерьем Узерли провела в Германии. Мать артистки – немка, отец – турок. Первые
шаги в карьере Мерьем сделала в достаточно молодом возрасте: она дебютировала на сцене в пять лет.

Детское увлечение стало профессией в 2003 году – Узерли получила диплом театральной академии. Мировую
известность Мерьем принесло участие в турецком сериале “Великолепный век”.
Артистка исполнила роль Хюррем-султан.



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