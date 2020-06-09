 

Депутаты парламента Германии выступают против давления со стороны США по проекту “Северный поток-2”

09.06.2020, 6:18, Новости дня

Глава комитета бундестага по экономическим делам, Клаус Эрнст, в интервью газете "Известия" назвал возможные американские санкции "посягательством на суверенитет Германии и Евросоюза".

Депутат заявил, что Берлину стоило бы рассмотреть ответные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа. В тоже время депутат от СДПГ Тимон Греммельс считает, что санкции не помешают завершить строительство газопровода из РФ в Германию.

Законопроект об ограничениях против Северного потока-2 ранее внесли в американский Сенат, напоминает телеканал "Россия 24".



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