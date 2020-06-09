В Антраците, где бастуют шахтеры, боевики “ЛНР” ввели карантин. Жителям рекомендовали “строгий режим самоизоляции”

09.06.2020, 6:00, Новости дня

Пророссийские боевики “ЛНР” с 7 июня ввели карантин в Антрацитовском районе Луганской области и городе Ровеньки, сообщила местная “администрация”.

В сообщении сказано, что такое решение было принято после анализа эпидемической ситуации в районе и “угрозы распространения коронавирусной инфекции”.

Ограничительные меры вступили в силу с 12.00 7 июня, они касаются в первую очередь работы городского, пригородного и междугородного транспорта.

Гражданам рекомендовали “строгий режим самоизоляции”.

Сколько инфицированных коронавирусом зарегистрировано в районе, в сообщении не сказано.

По данным “минздрава ЛНР” на 6 июня (статистка за 7 июня опубликована не была), на оккупированной территории Луганской области зарегистрировано 429 случаев коронавируса, умерло девять человек. Украинские власти считают, что оккупанты приуменьшают статистику коронавируса.

Издание “Новости Донбасса” обратило внимание, что карантин в Антрацитовском районе был введен после того, как горняки шахты “Комсомольская” в Антраците начали забастовку, требуя погасить задолженность по зарплате за март и апрель.

Протест продолжается с 5 июня. По данным Telegram-канала “Луганский инсайд”, под землей сейчас находится 119 шахтеров.

По информации издания “Новости Донбасса”, подконтрольные боевикам “ЛНР” СМИ забастовку горняков не освещают. При этом в ОРЛО наблюдаются проблемы с доступом в соцсеть “ВКонтакте”, где появляется основная информация о протестах, а также отсутствует связь мобильного оператора “Vodafone Украина”.

Антрацит оккупирован пророссийскими боевиками “ЛНР” с 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.