 

В США найден клад стоимостью $1 млн, который коллекционер спрятал 10 лет назад. Во время поисков четыре человека погибли

09.06.2020, 6:00, Новости дня

В США кладоискатель, имя которого не называется, обнаружил сундук с сокровищами, который в 2010 году спрятал в Скалистых горах коллекционер и писатель Форрест Фенн.

7 июня 2020 года 89-летний Фенн сообщил на своем сайте, что поиски завершены.

“Клад находился под звездным куполом в пышной, лесистой местности Скалистых гор, где я и спрятал его 10 лет назад”, – написал он.

В 2015 году Фенн в эфире CBS в стихах подсказал местонахождение клада. С тех пор тысячи желающих пытались отыскать сундук, четверо из них погибли, сообщил телеканал.

В 1980-х коллекционер, страдавший раком, спрятал в сундук свои сокровища – фигурки животных и людей из драгоценных материалов, золотые монеты, украшения с изумрудами и рубинами. Он собирался уйти в горы и умереть там. Но болезнь отступила – и Фенн задумал устроить “экспедицию за богатствами” по образцу прошлых веков. Он говорил, что люди должны стремиться к приключениям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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