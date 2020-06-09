 

После двухнедельной обсервации украинские миротворцы отправились в Косово

09.06.2020, 6:00, Новости дня

40 военных отправились с миротворческой миссией в Косово после двухнедельной изоляции, во время обсервации военнослужащие дважды проходили ПЦР-тестирование, сообщает “АрміяInform” 8 июня.

Это четвертый миротворческий контингент, который проходил обсервацию в Трускавецком военном санатории с начала карантина. И это первый случай, когда обсервация осуществлялась перед поездкой за границу, отметил начальник ЦМРСЛ “Трускавецкий”, полковник Василий Волчанский.

Центр выдает медицинские сертификаты, которые позволяют пересекать границу Украины и не проходить обсервацию за рубежом.

Косово ранее входило в состав Югославии (позже – Сербии). В 1991 году Приштина объявила о создании независимой республики, в результате в стране начались столкновения между сторонниками отделения и правительственными силами. В 1999 году в Косово был введен военный контингент НАТО, а страна перешла под управление ООН.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. По состоянию на 26 августа 2019-го статус Косово признали 100 из 193 стран – членов Организации Объединенных Наций. Сербия не признает статус республики. Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности блокируют вступление Косово в ООН.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Российские ученые разрабатывают новые тесты и лекарства от коронавируса

03.06 / Die Welt – из-за пандемии 7,3 млн человек в Германии перевели на неполную занятость

14.04 / Пожар в Чернобыльской зоне потушили, генерал-майора СБУ подозревают в госизмене и попытке убить Осмаева. Главное за день

09.04 / Не более 10 человек в храме. В МВД Украины рассказали об ограничениях во время религиозных праздников

26.04 / Кудрин назвал отрасли, которым может пойти на пользу кризис

05.05 / Рынок нефти: почему обвал перешел в ралли?

09.05 / США не стали отменять пошлины на кремний из России

21.05 / Печерский суд обязал Офис генпрокурора начать расследование в отношении Байдена

20.04 / Собянин рассказал о выполнении москвичами требований самоизоляции

15.04 / В Совфеде объяснили перенос даты окончания Второй мировой войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска