Байден возражает против сокращения финансирования полиции

09.06.2020, 5:51, Новости дня

Бывший вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден не поддерживает идею сокращения финансирования полиции, заявил в понедельник его предвыборный штаб.

Сходной позиции придерживаются и лидеры демократов в Конгрессе, в понедельник представившие законопроект о реформе полиции, но при этом не призвавшие сократить финансирование местных правоохранительных органов.

«Как четко следует из предложения по системе уголовного права, которое представил Байден еще несколько месяцев назад, он не считает, что полицию следует лишить финансирования», – заявил представитель предвыборного штаба Байдена Эндрю Бэйтс.

«Байден выступает за реформы, в том числе в сфере финансирования государственных школ, летних программ и программ лечения психиатрических заболеваний и зависимостей, но отдельно от финансирования полиции, чтобы офицеры могли сосредоточиться на своей работе», – добавил он.

Предвыборный штаб президента Дональда Трампа ранее осудил Байдена за то, что он не выступил с критикой идеи сократить финансирование полиции.

Перед тем, как штаб Байдена опубликовал заявление, представитель штаба Трампа Тим Мертоу отметил, что «призывы к сокращению финансирования или упразднению полицейских департаментов лишь приведут к нарастанию хаоса», а Байден своим молчанием одобряет эту идею.

В понедельник Байден отправился в Хьюстон, чтобы принести соболезнования родным афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого вызвала волну протестов в США.

Ранее Байден призвал инвестировать 300 миллионов долларов в усовершенствование работы полиции при условии расовой диверсификации в ее рядах.

В последнем заявлении предвыборного штаба Байдена поясняется, что он предлагает выделить финансирование, чтобы улучшить подготовку полицейских, снабдить их нательными камерами и помочь им улучшить отношения с населением.