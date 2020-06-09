Мнение: Коротко по Ливии. 08.06.2020

09.06.2020, 5:45, Разное

Коротко по развитию событий в Ливии.

1. Саррадж до Москвы не долетел. Из Стамбула его самолет развернулся и полетел в обратную сторону. В Кремле заявили, что сегодня планов встречаться с Сарраджем нет. Вместо этого по телефону прошли переговоры с Ас-Сиси, который грозится задействовать армию, чтобы разгромить боевиков Турции и "Аль-Каиды" в Ливии. Обе стороны еще раз подтвердили, что в Каирской декларации их все устраивает. Судя по ответу Сарраджа потребовавшего продолжать наступление на Сирт, Эрдогана данная декларация не устраивает, во всяком случае пока. Очевидно, что он хочет занять как можно большую территорию, чтобы иметь более сильные карты на переговорах, но у спонсоров Хафтара иное мнение на этот счет и Сирт "другу Реджепу" отдавать не хотят, так как это поставит под угрозу нефтяные терминалы между Сиртом и Бенгази, а также основные нефтепромыслы. Поэтому ЛНА вцепилась в Сирт, а ее воздушный зонтик был оперативно укреплен. ПНС Ливии также заявляет, что в районе аэродрома Аль-Джуфра действуют до 3000 "российских и сирийских наемников". Сейчас линия фронта от Аль-Джуфра отстоит на 180 километров по пустыне.

С обеих сторон отмечают, что роль РФ в Ливии возросла, и она за счет того, что общается с обеими группировками, а также постоянно заключает сделки с "другом Реджепом", имеет широкие возможности влиять на дальнейшее развитие ситуации, особенно после того как провалились планы ОАЭ по форсированному завоеванию Триполи.

2. ЛНА заявляет, что якобы существовали договоренности целой группы стран, которые должны были привести к стабилизации фронта в 60 км от Триполи, чем собственно и обусловлен отход. Но якобы некоторые страны (без уточнения, какие именно) нарушили свои обязательства, поэтому фронт находится сейчас под Сиртом, а не скажем в районе Тархуна (где сейчас наблюдаешь трэш с убийствами и мародерством как при взятии турками Африна). Об этом надо было думать, когда брали деньги от ОАЭ и начинали новое наступление в апреле, когда фронт был в южных кварталах Триполи.

3. Само наступление ПНС Ливии и турецких боевиков на Сирт сегодня фактически остановилось, так как с утра по колоннам ПНС Ливии отрабатывали МиГ-29 и Су-24. Отмечаются большие потери в людях и технике (ЛНА заявляет, что на марше уничтожена артиллерийская рота), а также еще один турецкий "Байрактар" (есть даже видео), который был сбит истребителем МиГ-29. Также ЛНА заявила еще 2 уничтоженных дрона. Турки заявили один уничтоженный дрон, несколько единиц бронетехники и склад боеприпасов. По Сирту сегодня отрабатывали из "Града" (есть потери среди гражданских). От Мисураты на юго-восток приближаясь к Сирту идут 2 турецких и 1 итальянский фрегат. Протурецкие аккаунты после эйфории предыдущих дней расстроены высокой активностью авиации, которая наносит большой урон и мешает наступать дальше – требуют больше F-16 в Сирию и средств ПВО, есть сообщения, что к западу от Сирта турки разворачивают систему РЭБ CORAL. Функционеры ПНС призывают усилить натиск на Сирт, чтобы изгнать оттуда Хафтара. Демонстрируются кадры большого кол-ва тачанок из Триполи и Мисураты двигающихся в направлении Сирта. Проблема этого наступления заключается в том, что как правило оно идет по голой пустыне, где особо негде спрятать технику и большие массы войск, что увеличивает эффективность авиаударов (как китайских ударных дронов, так и авиации). С другой стороны, трудно сказать, насколько наземные части Хафтара готовы вцепиться в Сирт и удержать его в уличных боях, если до них дойдет.

4. Свидетельств прямого ввода египетской армии пока что нет, хотя если Египет захочет, он может нарастить воздушное прикрытие Хафтара просто передав в поддержу ЛНА несколько дополнительных самолетов, где флаг Египта оперативно перекрасят в флаг ЛНА, продолжая играть в гибридную войну и не переходя к хирургическим мерам. Скопления танков и мотопехоты пока что стоят недалеко от границы, но ее не пересекают. Меры безопасности на границе усилены. Египетская пропаганда транслирует месседжи о величии египетской армии и о том, что Египет не позволит создать у себя под боком террористическое государство. Впрочем, несмотря на браваду, вполне очевидны трудности, с которыми столкнется Египет, если пойдет по этому пути.

5. Отмечается, что в свете недовольства Хафтаром, рассматривается вопрос усиления роли Салеха (спикер парламента Ливии в Тобруке), который должен взять на себя вопросы политического представления Восточной Ливии, вместо скомпроментированного Хафтара. Также обсуждаются сценарии раздела сфер влияния в Ливии, когда уходят и Хафтар и Саррадж, а вместо них избирается новых президентский совет из трех человек – по 1 от Триполитании, Феццана и Киренаики, который и должен привести к перезагрузке власти и прекращению идущей гражданской войны и иностранной интервенции. Пока что до этого еще далеко. Пока не решится вопрос с Сиртом (так или иначе), Турция будет делать ставку на наступательные операции.

6. Стоит отметить, что сегодня в Идлибе "Хурас-ад-Дин" поперли в атаку на позиции САА в районе равнины Аль-Габ. На первых порах боевикам сопутствовал успех и они даже заняли два поселка. После этого все закончилось как обычно – прилетели ВКС РФ, несколько часов долбили позиции боевиков, после чего те отползли на исходные, оставив после себя трупы и уничтоженные тачанки. САА вернулась в ранее оставленные поселки. Ситуация типичная – боевики за счет массирования сил на узких участках могут добиться локального тактического успеха, но неспособны его удержать в условиях воздействия ВКС РФ и тяжелой артиллерии САА, поэтому эти атаки как правило завершаются ничем.

Для Асада это очевидный повод развернуть новое наступление к югу от трассы М-4, аргументируя это тем, что Турция не контролирует боевиков и не обеспечивает безопасность к югу от М-4. В случае эскалации боевых действий в Ливии, с втягиванием туда дополнительных сил, нельзя исключать, что Асаду будет крайне трудно отказаться от возобновления наступления на протурецких боевиков, хотя Россия очевидно будет откладывать данный вариант про запас, чтобы иметь больше возможностей для торга с Турцией по Сирии и Ливии.

По египетской политике в Ливии могу рекомендовать почитать вот этот материал https://madamasr.com/en/2020/06/08/feature/politics/what-comes-after-the-collapse-of-haftars-western-campaign/, достаточно много интересной фактуры.

По участникам всего этого на текущий момент:

ПНС Ливии

Турция

Италия

Катар

Тунис

ЛНА

ОАЭ

Саудовская Аравия

Россия

Франция

Египет

Греция

Бахрейн

Иордания

Судан

Кипр

Чад

Занимают особую позицию, но имеют некоторое влияние на ситуацию в Ливии:

США

ИГИЛ

Аль-Каида в Магрибе

Алжир

Иран

Германия