Мнение: О том, что будет с CoVID-19 после отмены ограничений в Москве

09.06.2020, 5:42, Разное

Долгожданный день настал! Уже утром #Москва снимет с горожан цифровые ошейники (но оставит тряпичные намордники). Случилось это настолько внезапно, что породило нехорошие сомнения в адекватности столичных властей. Если не хуже.

Мол, это всё специально – к параду и голосованию. Причём второе даже важнее первого. И потому московский мэр Сергей Собянин отменил свои же ограничения сейчас, чтобы убить двух зайцев. И параду с голосованием не помешать, и вторую волну заболеваемости спровоцировать к началу июля, чтобы затем запереть всех по домам уже окончательно, всерьёз и надолго.

А это, в свою очередь, нужно, чтобы не было никаких протестов по поводу явно искусственных результатов предстоящего нереферендума. И, соответственно, чтобы всё прошло гладко – и обнуление сроков, и реконфигурация власти, и создание запасных аэродромов для Сами-Знаете-Кого.

Есть ещё и лайт-версия. По данным «Открытых медиа», Сергей Собянин был вынужден ускорить снятие ограничений в Москве по настоятельной просьбе администрации президента. В Кремле расчёт такой, что за оставшиеся две недели россияне «выдохнут после изоляции». Это якобы должно снизить негатив населения по поводу неспособности власти справиться с эпидемией и обеспечить позитивный результат нереферендума. А там – хоть трава не расти.

Такая вот стройная теория заговора.

Насколько она верна?

Ну вот есть такой как бы эпидемический #прогноз, основанный на мировой статистике и прошлых данных по заболеваемости CoVID-19 в российской столице.

Первый вариант – сохранение нынешних ограничений до 1 июля минимум.

Второй вариант – их отмена, и восстановление поведения людей до рамок почти обычного, докоронавирусного.



Данные – #Сбербанк

Похоже, катастрофы не прогнозируется. В обоих вариантах заболеваемость постепенно идёт на спад. Просто во втором – заметно медленнее, с разницей в числе инфицированных примерно на 1000 чел. в день. И, соответственно, с разницей в числе смертей от 500 до 1000 чел. в месяц (верхняя планка посчитана с учётом более высокой летальности CoVID-19 для пациентов в возрасте 50-65 лет и особенно для 65+, в отношении которых также сняты все ограничения, кроме масочного режима).

С другой стороны, есть некоторая статистика по #США, где ряд штатов начали смягчать ограничения в мае.

Ну и получили вторую волну в подарок. Хотя, конечно, #Америка нам не указ…

Собственно, отсюда логичные вопросы для размышления – москвичам и не только.

1. Верите ли вы, что ситуация с заболеваемостью CoVID-19 не ухудшится после отмены самоизоляции, #коронавирус ведь никуда не исчез?

2. Как сами намерены действовать теперь, когда вся ответственность за #здоровье целиком ложится на вас, а формальных поводов оставаться дома уже нет?

3. А вы лично пойдёте голосовать на нереферендуме?

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