США задумались о переименовании военных баз

09.06.2020, 5:30, Новости дня

Министр армии США Райан Маккарти выразил готовность обсудить возможность переименования военных баз, названных в честь конфедератов, сообщили СМИ.

Маккарти «открыт для дискуссий по этому вопросу» с демократами и республиканцами, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

CNN сообщает, что данный вопрос касается приблизительно 10 объектов, включая базы Форт-Брэгг и Форт-Худ. Министр собирается обсудить возможность переименования с администрацией Дональда Трампа и местными властями.

Споры о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам разгорелась в стране с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Politico напоминает, что еще в феврале в ведомстве говорили, что планов по переименованию нет, так как существует традиция наименования баз по именам выдающихся военных лидеров безотносительно того, на чьей стороне они воевали в годы Гражданской войны, передает РИА «Новости».