Брат-игумен принял набожного Милоша Биковича в монастыре

09.06.2020, 5:10, Разное

Брат кинозвезды Михайло является игуменом монастыря Йованья,

что близ Валево. Родственник с удовольствием принял у себя Милоша. В помещение духовной общины Бикович приехал с матерью.

Звезда сериала “Магомаев” в какой-то степени

благодарна карантину. Артист использовал высвободившееся время с пользой. Он прошел

онлайн-курсы по сценарному мастерству, пересмотрел множество фильмов и

познакомился с несколькими литературными произведениями.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Милош

Бикович признался, что он очень религиозен. Теледива поставила эти слова под

сомнение. Бикович шокировал Собчак заявлением о том, что секс без любви –

это грех. Артист уверен, что человек должен противостоять похоти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miloš Biković (@bikovic) 27 Май 2020 в 10:32 PDT

Между тем Милош признался, что далеко не святой. Он практиковал отношения на одну ночь,

но теперь об этом жалеет. “Если ты сделал это один раз, два раза, три, в

какой-то момент ты должен понять, что такой образ жизни никуда не ведет”,

– сказала знаменитость. Звезда сериала “Магомаев” осознает свою

греховность и пытается усмирить плоть.