Брат-игумен принял набожного Милоша Биковича в монастыре
09.06.2020, 5:10, Разное
Брат кинозвезды Михайло является игуменом монастыря Йованья,
что близ Валево. Родственник с удовольствием принял у себя Милоша. В помещение духовной общины Бикович приехал с матерью.
Звезда сериала “Магомаев” в какой-то степени
благодарна карантину. Артист использовал высвободившееся время с пользой. Он прошел
онлайн-курсы по сценарному мастерству, пересмотрел множество фильмов и
познакомился с несколькими литературными произведениями.
Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Милош
Бикович признался, что он очень религиозен. Теледива поставила эти слова под
сомнение. Бикович шокировал Собчак заявлением о том, что секс без любви –
это грех. Артист уверен, что человек должен противостоять похоти.
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Между тем Милош признался, что далеко не святой. Он практиковал отношения на одну ночь,
но теперь об этом жалеет. “Если ты сделал это один раз, два раза, три, в
какой-то момент ты должен понять, что такой образ жизни никуда не ведет”,
– сказала знаменитость. Звезда сериала “Магомаев” осознает свою
греховность и пытается усмирить плоть.
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