Новые жуткие подробности смерти Юлии Норкиной

09.06.2020, 5:10, Разное

В Сети снова поднялась шумиха. На сей раз из-за кончины Юлии Норкиной. Причиной смерти популярной теле– и радиоведущей сначала назвали инфаркт. А затем зашушукались о том, что она якобы покончила с собой. Согласно первой версии, жена Андрея Норкина свела счеты с жизнью, узнав о тяжелой болезни, по другой – не смирилась с очередной интрижкой мужа.

Блогер Антон Суворкин записал почти 15-минутное видео, прокомментировав пересуды о смерти Юлии Норкиной. Со ссылкой на достоверный источник он заявил, что ведущую обнаружили мертвой ее дети. Можно только представить их ужас при виде бездыханного тела матери. “Это факт: дети нашли ее в доме. Это не какие-то домыслы, а чистая правда”, – сказал Суворкин.

Он не согласен с теми, кто не верит в эту версию. По мнению блогера, если человек улыбается, разговаривает и ведет себя естественно, это еще не значит, что он не покончит с собой. По мнению Антона, если произошел внутренний надлом, не помеха даже наличие четверых детей.

Близкие ведущей пока не прокомментировали эту информацию.

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Публикация от Андрей Норкин (@norkinntv) 5 Июн 2020 в 1:51 PDT

Напомним, что Юлию Норкину похоронили 7 июня. Андрей Норкин обнародовал фото с прощания. “Спасибо всем, кто пришел, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка”, – отметил вдовец.

Он прокомментировал пересуды относительно смерти Юлии Норкиной. “Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех…” – сообщил телеведущий.