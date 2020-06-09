 

Эрдоган велел Греции «знать свое место» при обсуждении собора Святой Софии

09.06.2020, 5:08, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на недовольство Греции планами Анкары превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Эрдоган отметил, что «Греция недовольна» планами «превратить Айя-Софию в мечеть». Он подчеркнул, что Турция является «демократичным государством». По его словам, «если будет сделан такой шаг, то для того» в Турции «есть парламент».

Президент Турции заявил, что его стране «не нужно ни у кого спрашивать разрешения», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT.

«Мы ждем решения Госсовета и поступим в зависимости от этого», – сказал он, добавив, что «Греции нужно знать свое место».

Напомним, еще в 2019 году Эрдоган заявил, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.



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