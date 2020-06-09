“Пари Сен-Жермен” решил не продлевать контракт с Тиаго Силвой

09.06.2020, 5:06, Новости дня

Капитан футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Тиаго Силва завершит свои выступления за парижан по истечение своего действующего соглашения, которое рассчитано до 30 июля. В "ПСЖ" решили не продлевать капитана команды.

Об этом Силва узнал из телефонного разговора со спортивным директором "Парижа" и своим соотечественником Леонардо, сообщает L'Equipe. Ради продолжения своих выступлений в составе действующего чемпиона Франции 35-летний игрок готов был пойти на понижение зарплаты.

Силва был футболистом "ПСЖ" с 2012 года, постепенно превратившись в старожила команды и ее капитана. В составе клуба из столица Франции он шесть раз завоевывал титул чемпиона страны, четыре раза поднимал над головой национальный кубок, и шесть Суперкубков. Также в его коллекции пять титулов в Кубке французской лиги.