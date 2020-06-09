 

“Пари Сен-Жермен” решил не продлевать контракт с Тиаго Силвой

09.06.2020, 5:06, Новости дня

Капитан футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Тиаго Силва завершит свои выступления за парижан по истечение своего действующего соглашения, которое рассчитано до 30 июля. В "ПСЖ" решили не продлевать капитана команды.

Об этом Силва узнал из телефонного разговора со спортивным директором "Парижа" и своим соотечественником Леонардо, сообщает L'Equipe. Ради продолжения своих выступлений в составе действующего чемпиона Франции 35-летний игрок готов был пойти на понижение зарплаты.

Силва был футболистом "ПСЖ" с 2012 года, постепенно превратившись в старожила команды и ее капитана. В составе клуба из столица Франции он шесть раз завоевывал титул чемпиона страны, четыре раза поднимал над головой национальный кубок, и шесть Суперкубков. Также в его коллекции пять титулов в Кубке французской лиги.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина

09.05 / Цимбалюк о Дне Победы: Поведение Лукашенко очень раздражает Кремль

19.05 / NewsOne – украинского националиста, зарезавшего человека, признали потерпевшим

28.04 / За время карантина в Украине без работы осталось 277 тыс. ФЛП – Opendatabot

26.05 / В Таджикистане запретили праздновать свадьбы из-за коронавируса

26.05 / Fox News – шведская коронавирусная модель снискала похвалу от ВОЗ

05.06 / Российские ученые изобрели новый способ поиска жизни на Марсе

26.05 / Москвичи оплатили штрафы за нарушение самоизоляции на 2,2 млн рублей

24.05 / Майка и трусы Джордана проданы за 288 тысяч долларов

08.06 / Надвигающаяся на Башкортостан аномальная жара грозит лесными пожарами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска