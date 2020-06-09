 

Euronews – лыжи, маски и дистанция — Австрия подготавливает горнолыжные курорты летом

09.06.2020, 4:54, Новости дня

Популярные австрийские лыжные курорты были закрыты на карантин вскоре после начала пандемии в Европе, поскольку оказались едва ли не главными на тот момент очагами распространения коронавирусной инфекции. Но после смягчения карантинных мер здесь вновь с нетерпением ждут посетителей даже летом. Только теперь все отдыхающие обязаны носить маски и строго соблюдать дистанцию, передаёт Euronews.

Едва были сняты меры карантина, австрийцы поспешили на горные склоны. На ряде курортов, находящихся на высоте около трёх тысяч метров над уровнем моря, снежный покров и погода позволяют кататься на лыжах даже в середине июня. 

Лыжные места были закрыты первыми в момент, когда началась пандемия в Европе. Они стали едва ли не главными в тот момент очагами распространения инфекции в Австрии.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: А как на подъёмнике было соблюдать дистанцию? Это невозможно. Все заведения, в которые ходят по вечерам — маленькие и тесные. Но мы сейчас приспособились, носим маски даже на трассе. 

Правила, даже если они и не нравятся, приходится исполнять. Те, кто занимается подъемниками, уменьшили количество лыжников в каждой кабинке фуникулёра. 

МАРКУС ЛЕРКЧ, сотрудник службы безопасности курорта Mölltal Glacier: В кассах, где покупают ски-пассы, организовано всё так, чтобы соблюдать новые санитарные нормы. Есть ёмкости с дезинфицирующей жидкостью, отмечена дистанция, которая требуется для каждого, стоящего в очереди. Обязательно ношение маски. То же самое относится и к транспорту, который подвозит лыжников к склонам. 

Поскольку этот курорт открыт практически круглогодично, тут часто тренируются австрийские сборные по разным зимним видам спорта, в том числе и по горным лыжам. 

МАКС ГОТТФРИД, управляющий директор курорта Mölltal Glacier: Но мы очень надеемся на клиентуру из других стран. Для нас она важна была всегда, но в данных обстоятельствах приезда иностранцев мы ждём с особенным нетерпением. 

ЙОХАННЕС ПЛЕШБЕРГЕР, корреспондент Euronews: Важно понимать, что этот маленький альпийский курорт -— своего рода полигон для тех, кто работает в индустрии горнолыжного туризма. С другой стороны, больше всего австрийское правительство хочет избежать заголовков новостей, в которых лыжный курорт рифмуется с очагом заражения коронавирусом. 

Дата выхода в эфир 08 июня 2020 года. 



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