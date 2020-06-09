Фонд Николая Расторгуева получил из бюджета Москвы около 200 млн руб.

09.06.2020, 4:50, Новости дня

Московские власти выдали 191,1 млн руб. фонду Николая Расторгуева из группы “Любэ”, это в полтора раза больше, чем все расходы фонда за последние три года, сообщили “Открытые медиа”.

Фонд Николая Расторгуева указан в списке получателей грантов на сохранение объектов культурного наследия за 2017−2019 годы на сайте мэрии Москвы.

“На них [191,1 млн руб.] до конца 2019 года фонд должен был отреставрировать фасад построенного в 1880 году трехэтажного особняка на улице Забелина в центре Москвы, где он и зарегистрирован. В этом же здании зарегистрирована и принадлежащая певцу “Продюсерская компания Николая Расторгуева”, – пишет издание.

Ссылаясь на данные минюста, журналисты сообщили, что фонд Расторгуева за 2018−2019 годы деньги на ремонт дома не потратил.

В конце 2019 года фонд договорился о покупке особняка у подконтрольного московской мэрии АО “РЭМ”, свидетельствуют данные Росреестра. Окончательно сделка была закрыта в феврале 2020 года.

Покупка особняка могла обойтись фонду Расторгуева вдвое дешевле 191 млн руб. С 2007 года дому присвоен статус выявленного объекта культурного наследия, который налагает ограничения на его использование — из-за этого стоимость таких зданий относительно невысока, пояснил “Открытым медиа” эксперт по недвижимости.

Издание обратилось за разъяснениями в фонд Расторгуева и в департамент культурного наследия Москвы, но разъяснений пока не получило.

Фонд Николая Расторгуева был учрежден в октябре 2014 года, он является инициатором благотворительных проектов, направленных на помощь детям – воспитанникам российских детских домов. Также фонд участвует в деятельности, связанной с поддержкой искусства и культуры, отмечено на его сайте.

Расторгуева называют любимым певцом президента РФ Владимира Путина. В 2002 году он побывал на концерте “Любэ” в Сочи.

В 2006 году солист “Любэ” вступил в партию “Единая Россия”. На президентских выборах 2012 года Расторгуев стал доверенным лицом кандидата Путина, отмечает РБК.