Еще один суд в Украине приостановил работу из-за коронавируса

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09.06.2020, 4:50, Новости дня

Хозяйственный суд Волынской области временно прекратил работу из-за коронавируса, сообщила 8 июня пресс-служба суда. 

Коронавирус подтвердили у работника суда (его должность не указана). 

“9 июня 2020 года работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения суда и профилактических мероприятий. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно”, – проинформировала пресс-служба.

В Хозяйственном суде Волынской области работает девять судей. На 9 июня в суде было запланировано 15 заседаний. 

7 июня из-за коронавируса остановили работу Лычаковского районного суда города Львова. Там коронавирус выявили у судьи. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело более 7 млн человек, более 404,3 тыс. из них умерли, а 3,17 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на 8 июня общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, умерло 797 человек, 12 195 – выздоровели. В Волынская области зафиксировано 1079 случаев инфицирования, скончалось 33 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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