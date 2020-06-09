 

Трамп отверг идею роспуска полиции

09.06.2020, 4:48, Новости дня

В США не будет ни роспуска полиции, ни сокращения ее финансирования, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп сообщил об этом на совещании в Белом доме с участием правоохранительных органов.

По его словам, полиция позволяет американцам «жить в мире», передает РИА «Новости».

«Мы хотим убедиться, что (в полиции) нет никаких плохих элементов», – сообщил Трамп.

Он отметил, что иногда происходят «ужасные вещи, как недавно», но 99% полицейских – «замечательные люди», чья работа «бьет все рекорды».



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